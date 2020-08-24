Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nursaçan, mesajında toplumların geçmişlerini bilmeden, anlamadan ve özümsemeden geleceğe sağlam köprüler kurabilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'da medeniyet yürüyüşünü başlattığını aktaran Nursaçan, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1071'de Malazgirt'te kazanılan büyük zafer, Anadolu'muzun vatan olması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımı olmuş, aziz milletimiz bu topraklarda nice şanlı zaferlere ulaşarak, tarihin akışına yön vermiştir. Aziz milletimiz, bugün de aynı şuur ve kararlılıkla vatanına sahip çıkmakta, daha parlak bir geleceğe ulaşmak için ilerleyişini sürdürmektedir. Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü vesileyle bu vatanın bizlere yurt edinilmesinde kahramanca mücadele edip canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."