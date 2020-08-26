Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü - Son Dakika

Kayseri'de, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Palancıoğlu, mesajında, tarihi ile dünya üzerinde iz bırakan ve tarihi başarılarla dolu olan Türk milletinin Malazgirt Zaferi'ni kutladığını belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin sadece bir başlangıç olduğunu bu zafer sonrası dünya tarihinin değiştiğini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"949 yıl önce 1071 yılında gerçekleşen zafer sonrası, dünya tarihi iki medeniyet ve bir cumhuriyet ile tanıştı. Bu Selçuklu ve Osmanlı medeniyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu üç olgu adeta dünya tarihinin bir çizgisi, ana hattı ve hatta belirleyicisi olmuştur. Birçok toplum bu üç yapıdan ve eserlerinden etkilenmiştir. Bu gerçeği bire bir yansıtan Kayseri Meydanı, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet dönemi yapı ve eserlerinin birbiri ile nasıl kucaklaştığının adeta canlı açık hava müzesidir."