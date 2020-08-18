Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri için hazırlar sürüyor - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla etkinliklerin yapılacağı alanlarda hazırlıklar devam ediyor.

Belediye ekipleri, cadde ve sokakları çiçeklendirdi, fidan dikti.

Park ve Bahçeler Müdür Vekili Kenan Arslan, yaptığı açıklamada, etkinlikler için az bir süre kaldığını söyledi.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Arslan, "Orta refüjler, kaldırımlar ve kavşaklarda ağaçlandırma ve peyzaj çalışılması yürütmekteyiz. 500 ithal mavi ladin fidanını kavşaklara ve orta refüjlere diktik." şeklinde konuştu.