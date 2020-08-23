Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri başladı - Türk Yıldızları'nın gösterisi - Son Dakika

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri başladı - Türk Yıldızları'nın gösterisi

Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri törenlerle başladı.

Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri törenlerle başladı.

Ahlat'ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisinde düzenlenen tören öncesi Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları, zaferin 949. yılına özel gösteri gerçekleştirdi.

Vatandaşların gösteriyi ilgiyle izlemesinin ardından kutlama programının açılışında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, fethin 949. yıl dönümünde Ahlat'ta bir kez daha olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu gururu bize yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun talimatlarıyla hareket ederek bu festivalin öncülüğünü yürüten Okçular Vakfımızın başkanı ve üyelerine şükranlarımı arz ediyorum. Bu benim ikinci şenliğim. Geçen yıl çok güzel bir organizasyon vardı. Bu yıl yine güzel yapıyoruz ama salı günü bunu taçlandıracağız. Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin Ahlat'a olan ilgisini bütün dünya biliyor. Çünkü Ahlat binlerce yıldır tarihimizin son bin yıllık dönemecinde işte şu topraklarda bize ev sahipliği yapmaya başladı. Onun nişanesi hemen yanı başımızda bulunan dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı bulunuyor. Bunun yanına bir nişane de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla konduruldu. Allah nasip ederse salı günü onun açılışını gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın çalışma ofisi gibi bir külliyesi. Ahlatımıza, Bitlis'e ve Türkiye'ye çok yakıştı. Allah bize bunları gösterdi şükürler olsun."

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise vatandaşların sağlığının kendileri için önemli olduğunu ve bu nedenle pandemi kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Allah nasip etti Sayın Cumhurbaşkanımız Ayasofya'yı açtı. Bu müthiş bir fetihtir, kutluyoruz. Yine Allah nasip etti Ayasofya'nın ardından Fatih Gemisi ile bütün bağımlılıktan kurtuluyorsunuz. Yani Karadeniz'de doğal gaz, ekonomik bağımlılığımızı ortadan kaldıracak bir buluş oldu. Fatih Gemisine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu müjdeden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir fethin işaretini Ahlat'ta yaşıyoruz. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın Anadolu'ya armağanı, Cumhurbaşkanı Külliyesinin açılışı var. Ey Anadolu hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da festivalin hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak, "Bu hafta bir heyecan yaşıyoruz. Bu festivalimizin güzel geçmesini diliyorum. En büyük heyecanımız dünyanın ve ümmetin lideri Recep Tayip Erdoğan'ı, bu hafta ilimizde misafir ediyoruz ve bunu heyecanla bekliyoruz." dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da bugün kutlu bir fethi daha hep birlikte idrak ettiklerini ifade etti.

"Bin yıllık medeniyet şehrimiz Ahlat'a buluşarak şehitlerimizi anıyoruz." diyen Yıldız, şöyle konuştu:

"Malazgirt'te, 15 Temmuz'da bu vatan, bayrak, ezan, devlet ve mukadesatımız için şehit olan tüm şehitleri anmak için toplanıyoruz. Bu yıl bir salgınla karşı karşıyayız. Sizlerden özellikle sosyal mesafeyi koruma konusunda hassasiyet bekliyoruz. Testler ve maske kontrolleri yapılıyor. Bu şekilde birbirimize yardımcı olmak suretiyle başarılı şekilde fethi anma programı gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah salı günü saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Ahlat'a olacak. Bin yıllık Ahlat şehrinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin açılışı yapılacak. Nasip olursa 26 Ağustos'ta çarşamba sabahı tıpkı Sultan Alparslan gibi saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Malazgirt Meydanı'nda milletimizle buluşacak. Yeniden ahitleşeceğiz."

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de hep birlikte salı gününü beklediklerini kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz salı günü şehrimizde Ahlat'ımızda olacak. MHP Genel Bakanı, bütün bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, genel müdürleri, bütün Türkiye burada olacak. dünyanın gözü salı günü Ahlat'a olacak. Bizim için büyük bir heyecan ve mutluluk. Geçmişten bu yana gelen bu güzelliği geleceğe yansıtacağız. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." diye konuştu.

Ardından Vali Çağatay, beraberindekilerle alandaki çadırları dolaşarak, incelemelerde bulundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Okçular Vakfı, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesinin 23,24,25 ve 26 Ağustos'ta düzenlenen Malazgirt Zaferinin 949. Yıl dönümü etkinlikler Malazgirt halkının yoğun katılımı ile start aldı.

Uzun süredir hazırlıkları yapılan etkinliklerin ilk gününde çocuklar için ok atma yarışmaları, eğlenceli ok oyunları, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından köyvivor, masa tenisi, golf ve badminton oyun alanları, Türkiye Tiyatroları Birliği ekipleri tarafından Dede Korkut Türklerin doğuşu oyunu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı seyyar açık hava sinema etkinliği aracı ile etkinlikler katılan vatandaşlar ve çocuklar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Okçular Vakfı ekipleri, Malazgirtli çocuklara ok atmayı öğretti.

Malazgirt halkında büyük heyecan uyandıran ve bugün başlayan 26 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri başladı - Türk Yıldızları'nın gösterisi

Malazgirt, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 21:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri başladı - Türk Yıldızları'nın gösterisi - Son Dakika

Son Dakika

Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu Son Dakika: Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden Oruç Reis'in Navtex süresi uzatıldı Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu         
15:31
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti         
15:30
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam cam kaybı 6'ya yükseldi Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam cam kaybı 6'ya yükseldi         
15:21
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım         
14:35
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı         
14:13
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı         
13:05
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu         
12:45
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı         
12:10
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor         
11:47
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı         
11:42
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı" haberlerini yalanladı         
11:22
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi         
11:14
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı         
10:13
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor! Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!         
10:12
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu 92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu         
09:51
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar Boşanma davalarında erkekler için emsal karar         
09:18
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı         
09:06
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi         
08:46
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu         
08:21
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi         
07:41
Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı         
00:18
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü         
23:31
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar         
23:17
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti         
22:39
Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu         
21:40
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak         
21:13
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti         
19:50
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir         
18:58
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu         
18:27
Değeri milyon dolarla ölçülüyor! İtalyan ressama ait 149 yıllık tablo ele geçirildi Değeri milyon dolarla ölçülüyor! İtalyan ressama ait 149 yıllık tablo ele geçirildi         
17:56
14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı         
17:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2020 21:36:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri başladı - Türk Yıldızları'nın gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei