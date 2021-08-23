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Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yılı Türk Yıldızları nefes kesti - Son Dakika

Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yılı Türk Yıldızları nefes kesti

23.08.2021 16:50

Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yılı Türk Yıldızları nefes kesti Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yılı nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Türkiye'nin en büyük ikinci millet bahçesinde program düzenlendi.

Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yılı Türk Yıldızları nefes kesti

BİTLİS - Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yılı nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Türkiye'nin en büyük ikinci millet bahçesinde program düzenlendi.

Çarho bölgesinde inşa edilen ve Türkiye'nin 2'nci büyük millet bahçesinde gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, vali yardımcıları, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Mehteran takımının gösterisinin ardından konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bugüne kadar bu toprakların vatan olmasında emeği geçen tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. Çağatay, "Bu yılki etkinliğin kültürel faaliyet olarak geçmesine sebep olan başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. 950 yıl önce bugün Sultan Alparslan, komutanları ve askerleri ile birlikte burada toplanarak, buradan Malazgirt'e geçerek bu toprakları bizlere vatan kıldı. Ne tesadüftür ki, tam 100 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sakarya'da düşmanları mağlubiyete uğrattı. Sultan Alparslan, Atatürk ve bugünlere ulaşmamızda canını veren tüm komutanlarımıza minnettarız. Bütün güvenlik güçlerimize, terör şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu yıl ki kutlamalarımızı çok daha özel ve güzel bir mekanda gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu alanda Cumhurbaşkanımızı misafir edeceğiz. Okçular Vakfına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına ve diğer bakanlıklara teşekkür ediyoruz. Sizlerden ricamız, pandemi şartlarına Allah aşkına dikkat edelim. Bütün imkanlar elinizin altında. Sağlık çadırlarımız girişte konuşlandırıldı. PCR testlerimizi de burada yapma imkanımız var. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, bir kez daha şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Açılışta konuşan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ise tarihi bir güne şahitlik ettiklerini ifade ederek, "Tarihi bir güne yine şahitlik ediyoruz. Sultan Alparslan öyle bir toprak aldı ki yüzyıllar boyunca bunu sizden almaya kimsenin gücü yetmez. Türk milleti olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Aziz vatanı bölmeden bölünmeden bizden sonraki nesillere taşıyacağız. Bugünkü ülke temsilcileri 10 faklı devletlerden gelenler sizlerle mutfak kültürünü paylaşacaklar. Belediyeler sağlam kuvvet veriyorlar. 80 milyon adına ülkemizin tüm şehirlerinden katkı var. Sultan Alparslan'ın ordusuna duaları ile kuvvet veren İslam çatısı altında toplandığı gibi bugünü de böyle yaşıyoruz. Tüm misafirlerimizi yürekten kutluyoruz. Ahlat 1071 önceki başşehrimizdir. O gün olduğu gibi bugünde 80 milyona, Irak'tan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan gelenlere de yürekten selamlarımızı yolluyoruz. Bu vatanı korumak her birimizin görevidir. Burada toplanmak millet muhabbetidir. Bunun için de bu muhabbeti alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türk Yıldızları gösterisi katılanlardan tarafından ilgiyle izlendi. Atlı birliğin gösterinin ardından açılışa katılanlar çadırlardaki stantları tek tek gezdi.

Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yılı Türk Yıldızları nefes kesti
Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yılı Türk Yıldızları nefes kesti
Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yılı Türk Yıldızları nefes kesti
Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yılı Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları, Malazgirt, Türkiye, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yılı Türk Yıldızları nefes kesti - Son Dakika


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