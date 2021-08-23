Üye Girişi
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı - Son Dakika

Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı

23.08.2021 17:14
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı, System.String[]

MALAZGİRT Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'ta '950. Yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu', Bitlis'in Ahlat ilçesinde de organize edilen şenlikler başladı.

MALAZGİRT Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'ta '950. Yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu', Bitlis'in Ahlat ilçesinde de organize edilen şenlikler başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Muş Valiliği, Türk Tarih Kurumu, Malazgirt Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen '950'nci Yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu' açılış töreniyle başladı. Malazgirt Yurdu konferans salonunda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan düzenleme kurulu başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kazı çalışması için 10 üniversiteden 30'a yakın akademisyenle sahaya gelerek çalışmaya başladıklarını belirten Prof. Dr. Çevik, "Bu daha sonra 12 üniversite 38 akademisyene çıktı. Muş Alparslan Üniversitesi proje ortağımız olarak, bu süreçte yanımızda yer aldı. Son iki yıldır Malazgirt Savaşı'nın, bu büyük zaferin bu topraklarda yurt tutunmasında çok büyük önem teşkil eden Anadolu'nun Türkiye olması için en önemli aşamalardan olan bu coğrafyada bu büyük hadisenin nerede cereyan ettiğini tespit etmek gerekiyordu" dedi.

'MALAZGİRT ZAFERİ TÜRKLERE ANADOLU'NUN KAPISINI AÇTI'Malazgirt Zaferi'nin Türk ve İslam dünyası için önemine dikkat çeken Türk Tarih Kurumu'ndan Prof. Dr. Tülay Metin, "26 Ağustos 1071 tarihinde Selçuklu Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında Malazgirt önlerinde meydana gelen Malazgirt Meydan Muharebesi Selçukluların galibiyeti ile sonuçlanan Türk ve İslam dünyası için olduğu kadar dünya tarihini de etkileyen bir dönüm noktasıdır. Malazgirt zaferi, Türklere Anadolu kapısını açan ve edebi vatan toprağı yapan büyük bir zaferdir. Malazgirt Zaferi Türkiye tarihini başlatan ve yüksek bir medeniyetin temsilcisi olmuşlardır" diye konuştu.  Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fethi Polat ise konuşmasında şunları söyledi: "Milletlerin bekası için tarih yapmaktan daha önemlisi, tarih yazmaktır. Çünkü tarih yazmak, toplumları tarih şuuru ile yoğurabilmenin yegane yoludur. Tarihe damga vurmuş hadiseleri toplumsal hafızada her daim diri tutmak, özellikle ilmi faaliyetler marifetiyle bu olayların mevcut ve müstakbel kuşaklara aktarımını temin etmek, nesillere tarih şuurunu aşılamak açısından fevkalade önemlidir. Malazgirt Zaferi ise bu yeni devrin kilidini açan altın anahtar mesabesindedir. Türkler Selçuklu çağında kuşatıcı manada Müslüman olmuşlar, ebedi yurt edinecekleri Anadolu'yu ciğerpareleri evlatlarına ve torunlarına huzur-u kalp ile vatan kılmışlardır."'TARİHİN ÖNEMLİ KIRILMA NOKTALARINDAN BİRİ'Tarihin önemli kırılma noktalarından birinin Malazgirt Zaferi olduğunu belirten Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Daha önce burada terör örgütünün uzantısı olan birtakım unsurlar, maalesef yerel yönetimleri de ele geçirmek suretiyle kale içerisindeki tarihi yapıları hem de belediyemizin kepçeleriyle toprakla molozlarla çöplerle örtmek suretiyle kapatmaya çalıştılar. Ama bunlar ne yaparsa yapsın, o binaları toprağın altına gömdünüz ama biz yeniden inşa edeceğiz. Ama binaları yok etmeyle toprağın altına gömmeyle bu milletin Alparslan ruhunu 1071'deki ruhu ortadan kaldıramayacaksınız. Biz yine bu mübarek topraklardan bunu ifade etmek istiyoruz. Malazgirt bizim için önemli bu bir milli meseledir. Bu sadece Muş'un meselesi değildir" ifadelerini kullandı.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Muş Valiliği, Türk Tarih Kurumu, Malazgirt Belediyesi'nin destekleriyle Türk Tarih Kurumu himayelerinde Muş Alparslan Üniversitesince düzenlenen sempozyumda yurt içi ve yurt dışından 24 üniversiteden 35 akademisyen bildiri sunacak.AHLAT'TA ŞENLİKLERE YOĞUN İLGİBitlis'in Ahlat ilçesinde ise Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılı nedeniyle üç gün sürecek şenliklerin açılışı yapıldı. İlçenin Çarho mevkisindeki millet bahçesinde düzenlenen açılış programına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ile Vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve vatandaşlar katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nden gelen Mehteran takımı ve Türk yıldızlarının solo gösterisiyle başlayan programda konuşan Vali Oktay Çağatay, "950 yıl önce bugün Sultan Alparslan komutanları ve askerleriyle birlikte toplanarak, buradan Malazgirt'e geçerek bu toprakları bizlere vatan kıldı. Ne tesadüftür ki, tam 100 yıl önce bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sakarya'da düşmanları mağlubiyete uğrattı. Sultan Alparslan, Atatürk ve bugünlere ulaşmamızda canını veren tüm komutanlarımıza minnettarız. Bütün güvenlik güçlerimize, terör şehitlerimize rahmet diliyorum" diye konuştu.'TARİHİ BİR GÜNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ'Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise, "Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Sultan Alparslan öyle bir toprak aldı ki, yüzyıllar boyunca bunu sizden almaya kimsenin gücü yetmedi. Türk millet olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Aziz vatanı bölmeden, bölünmeden bizden sonraki nesillere taşıyacağız" dedi.

Açılışa katılanlar, çadırlarda açılan stantları gezdi.


- Bitlis
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı
Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı

Malazgirt, Bitlis, Türk, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiliz basınından Türkiye'ye 17:44 İngiliz basınından Türkiye'ye "Afgan mülteci kampı" sözleri için özür geldi Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame! Hapsi isteniyor 17:12 Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame! Hapsi isteniyor Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ABD'den tam onay geldi 17:06 Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ABD'den tam onay geldi
Memur-Sen'den memurların maaş zammına ilişkin ilk açıklama: Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor 16:49 Memur-Sen'den memurların maaş zammına ilişkin ilk açıklama: Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor Afgan göçmenli tanıtım filmiyle tepki çeken YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma 16:41 Afgan göçmenli tanıtım filmiyle tepki çeken YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma Yüzerken pitbull saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden gencin acılı annesi isyan etti: Ciğerparem pisi pisine gitti 16:27 Yüzerken pitbull saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden gencin acılı annesi isyan etti: Ciğerparem pisi pisine gitti
Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı 16:05 Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı Manavgat'taki yangını başlattığı gerekçesiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı 15:37 Manavgat'taki yangını başlattığı gerekçesiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı

Son Dakika Haberleri
17:44 İngiliz basınından Türkiye'ye "Afgan mülteci kampı" sözleri için özür geldi
17:05 Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ABD'den tam onay geldi
17:03 Gökhan Gönül, yıllar sonra öğrendiği kardeşinin katıldığı canlı yayına telefonla bağlandı: Oğlum yanımıza gel
16:48 Memur-Sen'den memurların maaş zammına ilişkin ilk açıklama: Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor
16:45 Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
16:06 Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.
16:04 Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı
15:47 Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi
15:45 Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler
15:43 Marcao'suz kazanma oranı düşen Galatasaray'ın göstereceği performans merak konusu oldu
3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları         
17:47
Antalya maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuna Fenerbahçe'den tepki! Yayıncı kuruluşu topa tuttular Antalya maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuna Fenerbahçe'den tepki! Yayıncı kuruluşu topa tuttular         
17:21
12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti 12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti         
17:09
Gökhan Gönül, yıllar sonra öğrendiği kardeşinin katıldığı canlı yayına telefonla bağlandı: Oğlum yanımıza gel Gökhan Gönül, yıllar sonra öğrendiği kardeşinin katıldığı canlı yayına telefonla bağlandı: Oğlum yanımıza gel         
17:04
Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
16:46
5,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, bebeğine Üzüm ismini vermek istedi ama kimse onay vermedi 5,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, bebeğine Üzüm ismini vermek istedi ama kimse onay vermedi         
16:39
Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık. Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.         
16:06
Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler         
15:45
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı         
15:21
İş yerinde fare paniği! Mağaza çalışanı korkudan sırtüstü yere atladı İş yerinde fare paniği! Mağaza çalışanı korkudan sırtüstü yere atladı         
15:19
Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt         
15:17
Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü         
14:46
1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu         
14:21
49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı         
14:19
Seren Serengil: Kenan Doğulu koronalı şekilde sahneye çıktı Seren Serengil: Kenan Doğulu koronalı şekilde sahneye çıktı         
14:17
Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı         
13:22
VTK Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetiştiriyorlar VTK Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetiştiriyorlar         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 17:51:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malazgirt Zaferi'nin '950'nci yılında Muşta sempozyum, Ahlat'ta şenlikler başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement