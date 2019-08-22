Son Dakika Haberleri: Malazgirt Zaferi'nin anısına 1071 metre yarışacaklar
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Malazgirt Zaferi'nin anısına 1071 metre yarışacaklar

1 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünde Muş'un Malazgirt ilçesinde tekerlekli kayak yarışması düzenleyecek.

Malazgirt Zaferi'nin anısına 1071 metre yarışacaklar, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünde Muş'un Malazgirt ilçesinde tekerlekli kayak yarışması düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos Cumartesi günü Türkiye genelinden 70'e yakın sporcunun katılımıyla 1071 metre mesafede gerçekleştirilecek 1071 Malazgirt Zaferi Tekerlekli Kayak Sprint Yarışması saat 11.00'de başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Yıldırım, yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 948'incisi düzenlenecek Malazgirt Zaferi kutlamaları çerçevesinde organize ettiklerini kaydetti.

Malazgirt, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:26 Kaynak: AA
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