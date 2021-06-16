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Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika

Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

16.06.2021 19:22
Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı, System.String[]

Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle bu yıl ilki düzenlenecek "Maziden Atiye 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan 1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması"na başvurular başladı.

Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle bu yıl ilki düzenlenecek "Maziden Atiye 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan 1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması"na başvurular başladı.

Türk kültürü, savaş tarihi ve spor sevgisi bilincini kısa filmlerle izleyicilere aktarmayı amaçlayan yarışmanın son başvuru tarihi, 31 Temmuz olarak belirlendi.

Yarışmaya katılan filmler, Türk kültürü, Türk tarihi, dünya mirası, savaş-barış, savaş ve spor, geleneksel spor, Türk savaş tarihi, Malazgirt Savaşı, Sultan Alparslan ve Selçuklu konularında hazırlanacak.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya, 20 dakikadan uzun olmayan kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon filmler katılabilecek.

İlk üçe giren filmlerin ödüllendirileceği yarışmada ayrıca "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü" ile "Sultan Alparslan Özel Ödülü" verilecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi "www.1071zaferetkinlikleri.com" adresinden öğrenilebilir.

Sultan Alparslan, Kısa Film, Malazgirt, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika


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