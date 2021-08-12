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Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika

Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor

12.08.2021 10:51
Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor, System.String[]

TÜRKLERE Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü nedeniyle 26 Ağustos'ta Muş'un Malazgirt ilçesinde tören ve etkinliklerin yapılacağı alanda hazırlıklara başlandı.

TÜRKLERE Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü nedeniyle 26 Ağustos'ta Muş'un Malazgirt ilçesinde tören ve etkinliklerin yapılacağı alanda hazırlıklara başlandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla iki yıl önce 'Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı' ilan edilen ilçenin Danişmentgazi Mahallesi'ndeki 238 hektar alanda, etaplar halinde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Daha önce giriş kontrol ünitesi, yüzlerce araçlık otopark, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş takı, spor ve oyun alanları, yürüyüş yolu ve dinlenme yerlerinin inşa edildiği parkta, yüz tanıma sistemli güvenlik kamera sistemi kuruldu, 160 bin metrekare alanda ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması tamamlandı. Parkta dördüncü etap çalışmaları kapsamında da bin kişilik tribünü olan at koşu sahası, okçuluk ve cirit alanları, geleneksel oyun grubu bölümü, peyzaj düzenlemesi, 500 kişilik tribünü olan güreş sahası, han ve oba çadırları ile 44 dükkanın yapım çalışmaları sürüyor.

26 Ağustos'ta yapılacak tören ve etkinliklerin Malazgirt'in tarihine yakışır, en görkemli şekilde kutlanması için parkta hummalı çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Malazgirt Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, "Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü kutlamalarının heyecanı ve coşkusu içerisindeyiz. Milli parkın dördüncü etabında çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Oba alanımızın çalışmaları tamamlanmak üzere. Bu çalışmalarla birlikte 1 adet han çadırı, 16 Türk devletini temsilen Kırgız keçe çadırı, 16 adet oba çadırı kurulumu tamamlandı. 44 adet yöresel ve geleneksel sanatların ve tatların olacağı dükkanları ile birlikte yeme içme alanı, geleneksel oyunlar ve gençlere yönelik aşık ve okçuluk alanları tamamlandı. Yine 500 kişilik kapasiteli güreş sahamız ve bin kişi kapasiteli at koşu sahaları da hem normal at yarışları yapılabilecek hem de atlı okçuluk etkinliklerinin düzenleneceği alanlarımız tamamlanmak üzere. Bu sene inşallah 950'nci yılın şanına yakışır güzel bir Malazgirt Zaferi anma etkinlikleri düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ise, etkinlik alanlarının hazır olduğunu belirterek tüm halkı Malazgirt'e beklediklerini söyledi.


Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor
Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor
Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor
Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor
Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor
Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor
Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor
Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor
Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor
Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor
Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor
Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor
Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor
Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor
Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor

Malazgirt, oyunlar, Milli, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malazgirt, zaferin 950'inci yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika


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