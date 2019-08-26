Son Dakika Haberleri: Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
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Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

1 saat önce

Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna olası bir harekat konusunda, "İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır, planlarımızı hayata geçiririz" dedi.

Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..., System.String[]

Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna olası bir harekat konusunda, "İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır, planlarımızı hayata geçiririz" dedi. Erdoğan, "Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz" diye de ekledi. - MUŞ

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:24 Kaynak: İHA
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