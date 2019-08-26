Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
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Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna olası bir harekat konusunda, "İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır, planlarımızı hayata geçiririz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:24 Kaynak: İHA
Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna olası bir harekat konusunda, "İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır, planlarımızı hayata geçiririz" dedi. Erdoğan, "Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz" diye de ekledi. - MUŞ
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