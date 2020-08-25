Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü - Son Dakika

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Karacoşkun, mesajında, mazisi derin, ihtişamlı ve insani meziyetlerle dolu bir milletin asla tarihinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.

Bu bereketli ve kutsal topraklarda, sahip olunan millet olma ruhuna uygun olarak, yeniden büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda görev tevdi ettiklerini anlatan Karacoşkun, "Geçmişimizdeki birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunun hep daim olması dileği ile, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü vesileyle bu vatanın bizlere yurt edinilmesinde kahramanca mücadele edip canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.