Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, çiftçilerle bir araya geldi

18 dakika önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tuncel ve Ziraat Odası Tarım Danışmanı Servet Öner, çiftçilerin sıkıntılarını dinledi.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, çiftçilerle bir araya geldi, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tuncel ve Ziraat Odası Tarım Danışmanı Servet Öner, çiftçilerin sıkıntılarını dinledi.

Aslankaya köyünde çiftçilerle bir araya gelen Kılıç ve beraberindekiler, çiftçilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıç, her mevsim çiftçileri bilgilendirdiklerini söyledi.

Bölgede hayvancılığın durumunu da değerlendirdiklerini anlatan Kılıç, her zaman çiftçiler için hizmet edeceklerini kaydetti.

Malazgirt, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı
Mahallenin duvarlarına çizilen müstehcen resimler tepki çekti 3 yaşında temizlik maddesi içen çocuk, 9 yılda 304 kez ameliyat oldu Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 28 dereceyi gördü

Son Dakika Haberleri
11:59 Şeyma Subaşı, yabancı dostlarını överken Türk arkadaşlarını da eleştirdi
11:41 Ünlü şarkıcı, Kolombiya güzeliyle evleniyor! İşte detaylar...
11:41 Sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal eden Sıla'dan flaş açıklama
11:19 Merve Özbey, Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahneye çıktı
10:59 Ozan Güven'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya sorusuna ilginç tepki: Siz sordunuz, siz cevaplayın

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 12:40:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]