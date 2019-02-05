Son Dakika Haberleri: Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, Mazbatasını Aldı

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, Mazbatasını Aldı

4 dakika önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, meclis ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Malazgirt İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, Mazbatasını Aldı, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, meclis ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Malazgirt İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, göreve kaldıkları yerden devam edeceğini ve çiftçiler için en güzel hizmeti sunacaklarını söyledi. Yapılan seçimin tüm çiftçilere ve Malazgirt Ziraat Odasına hayırlar getirmesini temenni eden Kılıç, "Yapılan seçimde iki aday olarak yarıştık. Allah bu görevi yeniden bize nasip etti. Çiftçilerimize daha güzel hizmet etmek ve onlar için gayret göstermek için çok sevinçli ve mutluyuz. Bundan sonra çok çalışacak, çok hizmet edecek ve ayrıştıran değil de birleştiren olacağız. Biz Malazgirt çiftçisine başkan değil, hizmetkar olmaya devam edeceğiz" dedi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:37 Kaynak: İHA

Muş, Malazgirt, Güncel
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