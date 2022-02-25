Malazgirt'te şeker pancarı üretimiyle ilgili toplantı yapıldı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen toplantıda şeker pancarı üretimi konuşuldu.

Ziraat Odası'ndaki toplantıda, şeker pancarı ekiminde yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Ağrı Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Bayram, yaptığı konuşmada, "2020 yılından itibaren Ağrı, Kars ve Erciş fabrikalarında uygulanmaya başlayan pancar üretim teşvik primi ile pancar üretimi son 3 yılda 50 bin tondan 130 bin tona yükseltilmiştir." dedi.

Toplantıya Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarımsal Üretim Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Mehmet Hilmi Öğülmüş ve pancar üreticileri katıldı.

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