Malazgirtli atlet Kılıç, Türkiye ikincisi oldu

Muşlu atlet Ceren Kılıç, İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonasında 3 bin metre 16 yaş altı (U16) kategorisinde Türkiye 2.'si oldu.

Malazgirt Gençlik Spor Kulübü sporcusu ve Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kılıç, 08-10 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonasında önemli dereceye imza attı.

1500 metrede 4.44 derecesiyle Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını geçen Kılıç, 3 bin metrede ise 16 yaş altı kategorisinde ise Türkiye 2.'si oldu.

Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Kılıç'ın aldığı başarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Başarılı sporculardan biri olan Kılıç'ın katıldığı birçok yarışmada derece yaparak ilçeye gurur yaşattığını belirten Kaya, şunları aktardı:

"Sporcumuzun aldığı derece bizler için çok sevindirici oldu. Gece gündüz Malazgirtli atletlerimiz ile yakından ilgilenen Malazgirt Gençlik Spor Kulübü antrenörü Çetin Karataş hocamıza da çok teşekkür ederim."

Malazgirt Gençlik Spor Kulübü Baş Antrenörü Çetin Karataş ise, kulüp sporcusunun gösterdiği çabadan ve elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Kent adına onur verici bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Karataş, "Sporcumuzun başarısı tesadüf değil. Kar, yağmur demedik çalıştık. Antrenmanlarımızı hiç aksatmadık. Dereceye girerek Türkiye ikincisi oldu hem de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını geçen sporcum Ceren Kılıç'a başarılar dilerim."