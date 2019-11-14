Son Dakika Haberleri: Malazgirtli çiftçiler, destekler konusunda bilgilendirildi
Son Dakika Güncel Malazgirtli çiftçiler, destekler konusunda bilgilendirildi

Malazgirtli çiftçiler, destekler konusunda bilgilendirildi

7 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde, çiftçilere yönelik devletin yaptığı desteklemelerle ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Malazgirtli çiftçiler, destekler konusunda bilgilendirildi, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde, çiftçilere yönelik devletin yaptığı desteklemelerle ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ziraat Odası Başkanlığınca düzenlenen toplantıda konuşan Oda Başkanı Tahsin Kılıç, her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi.

Çiftçilerin sıkıntılarının giderilmesi için çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kılıç, üyelerden aidatlarını ödemelerini istedi.

Ziraat mühendisleri Servet Öner ve Şükrü Ünal ise devletin sağladığı imkanlarla ilgili çiftçileri bilgilendirerek, amaçlarının hayvancılığı geliştirmek olduğunu kaydetti.

Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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