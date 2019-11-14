Malazgirtli çiftçiler, destekler konusunda bilgilendirildi
7 saat önce
Muş'un Malazgirt ilçesinde, çiftçilere yönelik devletin yaptığı desteklemelerle ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:56 Kaynak: AA
Muş'un Malazgirt ilçesinde, çiftçilere yönelik devletin yaptığı desteklemelerle ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Ziraat Odası Başkanlığınca düzenlenen toplantıda konuşan Oda Başkanı Tahsin Kılıç, her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi.
Çiftçilerin sıkıntılarının giderilmesi için çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kılıç, üyelerden aidatlarını ödemelerini istedi.
Ziraat mühendisleri Servet Öner ve Şükrü Ünal ise devletin sağladığı imkanlarla ilgili çiftçileri bilgilendirerek, amaçlarının hayvancılığı geliştirmek olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı İnsanlıktan utandıran görüntüler! Zihinsel engelli öğrenci, öğretmeni tarafından darp edildi Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi