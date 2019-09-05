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Malazgirtli çiftçiler, kooperatif ve banka borçlarının ertelenmesini istedi

2 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde çiftçiler, yaşanan kuraklık nedeniyle tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesi talebinde bulundu.

Malazgirtli çiftçiler, kooperatif ve banka borçlarının ertelenmesini istedi, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde çiftçiler, yaşanan kuraklık nedeniyle tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesi talebinde bulundu.


Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerin mazot parasını bile çıkarmakta güçlük çektiğini belirterek, yaşanan mağduriyet nedeniyle yetkililerin olumlu bir adım atmasını beklediklerini vurguladı. Malazgirt'te hasat aylarında dengesiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle tarladaki ürünlerin olumsuz etkilendiğini ifade eden Başkan Kılıç, "2019 yılı Malazgirt çiftçisi için kabus bir yıl oldu. Bazı yerlerde arpa ve buğday biçerdövere bile gelmemiştir. Tarlaya attığımız tohum kadar bir verim alamadık. Mazot parası hariç, ilaçlama, gübre ve hasat masrafları karşılanmadı. Şeker pancarı üretimi yapan çiftçilerimiz ise yağışların yetersiz olması nedeniyle, tarlalarını sulamak için pancar motorları ile sulama yapıyorlar. Bu da pancar üreticilerimize ek bir maliyet oluyor. Bu anlamda yetkililerden çiftçilerimizin tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesi istiyoruz" dedi.


Malazgirtli çiftçilerden Emin Demir ise, "Hem devlet bankasına hem de özel bankalara borçlarımız var. En büyük sıkıntımız tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankasına olan borçlarımız. Bu borçların vadeleri gelmiştir. Bir an önce borç erteleme dilekçelerinin ve raporlarının sonuçlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:31 Kaynak: İHA
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