Malazgirtli çiftçilere ekipman desteği - Son Dakika

Muş Valiliğince "Malazgirt Ziraat Odası Makine Ekipman Parkı" projesi kapsamında ilçeye gönderilen tarım makineleri çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Valilik, Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığınca hazırlanan "Malazgirt Ziraat Odası Makine Ekipman Parkı" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda valilikçe gönderilen tarım makineleri sayesinde çiftçiler, topraklarını daha kısa sürede ve daha iyi işleme imkanına kavuştu.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilerin faydalanması için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin İl Özel İdaresi tarafından finanse edildiğini belirten Kılıç, "Projemizde 3 taş toplama, 3 organik gübre römorku, patates sökme ve patates ekme makinesi bulunuyor. Toplam maliyeti 400 bin lira olan proje İl Genel Meclisi üyelerimiz tarafından onaylandı. Bu makineleri Malazgirt çiftçisinin hizmetine sunacağız. İhtiyacı olan çiftçilerimiz makineleri alıp götürecek işini bitirip tekrar parkımıza geri bırakacak. Yaklaşık 100 bin dekar arazimiz taşlık alanda. Buraları makinelerimizle temizleyip tarıma kazandıracağız. Organik gübre makinesiyle tarlalar daha verimli hale getirilecek. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Projemize destek veren herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.