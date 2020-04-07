Malazgirtli çiftçilere tohum desteği verilmeye başlandı - Son Dakika

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Malazgirtli çiftçilere tohum desteği verilmeye başlandı
6 saat önce
Muş'un Malazgirt ilçesinde yüzde 75'i hibe verilen buğday tohumu desteğinin dağıtımına başlandı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde yüzde 75'i hibe verilen buğday tohumu desteğinin dağıtımına başlandı.
Sabah erken saatlerde Malazgirt Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen çiftçiler, Çiftçi Kayıp Sistemi (ÇKS) göre, tarla başı 600 kilogram tohumu almaya başladı.
Hibe tohumlarını alan çiftçiler, verilen desteklerden dolayı yetkililere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:06 Kaynak: AA
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