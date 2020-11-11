Malazgirtli çiftçilere verilecek tohum desteği için kura çekimi - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde yüzde 75'i hibe olan ve 92 kişiye verilecek 200 kilogram Macar fiği ve 150 kilogram da arpa tohumu için kura çekimi yapıldı.

Malazgirt Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ve Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman nezaretinde çekilen kura sonucu 92 kişiye 200 kilogram Macar fiği ve 150 kilogram da arpa tohumu verilecek. Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) göre başvuran yaklaşık bin 500 kişi içinde çekilen kurada isimleri çıkanların en kısa zamanda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek işlemlerini yapması gerektiği bildirildi.

Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilçede verilen 75'i hibe olan devlet destekli tohumların dağıtılmasına vesile olan başta Tarım ve Orman Bakanına ve tüm yetkililere teşekkür etti. - MUŞ