MALAZGİRTLİ ÇOCUKLAR, MÜZE GEZDİ, SİNEMAYLA TANIŞTI - Son Dakika

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde çocuklar, kaymakamlık ile emniyet müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Çocuk Sinema Günleri' kapsamında 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesindeki salonda 'Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu' filmini izleyerek sinemayla tanıştı. 8'inci sınıf öğrencisi Elanur Yanar, Bugün çok güzel bir gündü. Hayatımızda ilk defa sinemada bir film izledik. Çok güzel bir ortam oldu bizim için. Naim Süleymanoğlu gibi kahraman bir sporcunun filmini izledik dedi.

Malazgirt Kaymakamlığı ve Emniyet Müdürlüğü, ilçede çocuklara yönelik 'Çocuk Sinema Günleri' projesi organize etti. Görevli polisler tarafından okullarından alınan ortaokul öğrencileri, ilk olarak '1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi'ni gezdi. Öğrenciler, FETÖPDY tarafından 15 Temmuz 2016 düzenlenen hain darbe girişimine karşı verilen mücadeleyle ilgili animasyonları izledi. Müzede yeralan Taksim tramvayı, Türkiye Cumhuriyeti ve savaş kahramanları, Bandırma vapuru ve Mustafa Kemal Atatürk heykelini inceleyen öğrencilere polisler tarafından bilgi verildi.

'İLK KEZ BEYAZPERDE İLE BULUŞTULAR'

'1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi'ni gezen öğrenciler, ilk kez beyaz perde ile tanıştı. Müze içerisinde oluşturulan sinema salonuna götürülen öğrenciler, 'Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu' filmini izledi. İkram edilen patlamış mısır ve meyve sularını içen öğrenciler, film izlerken heyecanlı anlar yaşadı. İlk defa sinema filmi izlediklerini söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Elanur Yanar, 'Bugün çok güzel bir gündü. Hayatımızda ilk defa sinemada bir film izledik. Çok güzel bir ortam oldu bizim için. Naim Süleymanoğlu gibi kahraman bir sporcunun filmini izledik. Çok güzel bir gün geçirdik. Kaymakamımıza ve ilçe emniyet müdürümüze çok teşekkür ederiz. Polis ağabeylerimiz bizim için çok uğraştılar. Bunlar bizim için bir anı dedi.

Eğlenceli bir günün ardından polis ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, okullarına geri götürüldü.

Çocuklar için düzenlenen etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Malazgirt Kültür ve Turizm Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, Fatih Ortaokulu öğretmenleri ve ilçe emniyet müdürlüğü çalışanları katıldı.(DHA)