Malazgirtli gençler '1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara' projesi ile yeşil sahalarla buluşacak - Son Dakika
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Malazgirtli gençler '1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara' projesi ile yeşil sahalarla buluşacak

9 saat önce

Muş'un 1071 Malazgirt Spor Kulübü tarafından hazırlanan '1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara' projesi kapsamında gençler yeşil sahalarla buluşacak.

Malazgirtli gençler '1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara' projesi ile yeşil sahalarla buluşacak, System.String[]

Muş'un 1071 Malazgirt Spor Kulübü tarafından hazırlanan '1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara' projesi kapsamında gençler yeşil sahalarla buluşacak.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Türeli, daha önce hayata geçirdikleri "Hayata Sporla Yeşil Işık Yak" projesi ile uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığına karşı ilçedeki 500 genci sporla buluşturduklarını hatırlatarak, "Bu büyük başarılı proje, Yeşilay tarafından en iyi gelişim gösteren projeler arasında yerini almış ve 1071 Malazgirt Spor Kulübümüz başarı plaketi ile ödüllendirilmişti. Yeşilay'ın Malazgirt ilçesinde "Hayata Sporla Yeşil Işık Yak" projesi ile yaktığı yeşil ışığın hiç sönmesini istemeyen Malazgirt gençliği ve 1071 Malazgirt Spor Kulübümüz, Yeşilay'a 2019 yılı içinde '1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara' projesini sundu. Yeşilay'ın 2019 Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı kapsamında tek aşamalı olarak açıklanan teklif çağrısının nihai değerlendirme süreci tamamlandı ve 1071 Malazgirt Spor Kulübünün '1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara' projesi kabul edildi" dedi.


Projenin kabul edilmesinden dolayı Malazgirt gençliği ve Malazgirt halkının Yeşilay'a minnettar olduğunu vurgulayan Başkan Türeli, "İlk projemiz olan "Hayata Sporla Yeşil Işık Yak" projesi ile gençlerimiz her türlü kötü alışkanlıktan uzaklaşmış, spor ile hayata tutunmuşlardı. Bizde sporla hayata tutunan gençlerimiz için ikinci bir proje sunmak istedik. Çok şükür Yeşilay ikinci projemiz olan '1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara' projesini de kabul ederek, ilçedeki gençlerimize çok büyük bir mutluluk yaşattı. Yeşilay ile proje protokol imzamızın ardından en kısa zamanda ilçemizde gençlerimizi yeşil sahalarda sporla buluşturacağız. Ben bu anlamda projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MUŞ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
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