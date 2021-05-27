Malazgirtli anneler, uyuşturucu konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde annelere uyuşturucu konusunda eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "en iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Malazgirt Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda seminer düzenlendi.

Polis Memuru Çağdaş Taşçı, anneleri uyuşturucu konusunda bilgilendirdi, İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği Uyuşturucuyla Mücadele Uygulamasını (UYUMA) anlattı.

Seminere katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İçişleri Bakanlığı'nın himayelerinde yürütülen "en iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

Ekiplere gösterdikleri hassasiyet için teşekkür eden Demirer, uyuşturucunun toplum için büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Seminere, İlçe Emniyet Müdürvekili Komiser Ahmet Doğan, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Şeyma Görçin ve kadınlar katıldı.