Malazgirtli kadınlardan Kahraman Mehmetçik için dua - Son Dakika
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Malazgirtli kadınlardan Kahraman Mehmetçik için dua

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de rejim güçlerine yönelik düzenlediği 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Muş'un Malazgirt ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri Fetih Suresi okuyarak dua etti.

Malazgirtli kadınlardan Kahraman Mehmetçik için dua, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de rejim güçlerine yönelik düzenlediği 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Muş'un Malazgirt ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri Fetih Suresi okuyarak dua etti.


Diyanet İşleri Başkanlığınca Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki Mehmetçik için Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine Malazgirt ADEM toplantı salonunda kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından Fetih Suresi okundu. Malazgirt ADEM Koordinatörü Akın Karıkutal, "Allah Mehmetçiğimize her daim zaferler nasip etsin. Malazgirt ADEM olarak Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Kahraman Mehmetçiğimiz için bizler Kur'an-ı Kerim okuduk, dualarımızı yaptık. Şehitlerimiz içinde Yasin-i Şerif duası okudular hem kursiyerlerimiz hem de usta öğreticilerimiz. Cenab-ı Allah Kahraman Mehmetçiğimize her daim zaferler nasip etsin. Rabbim onları korusun" dedi. - MUŞ

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:39 Kaynak: İHA
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