Malazgirtli minik futbolcular milli takım yolunda

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesindeki 1071 Malazgirt Spor Kulübünde top koşturan 14 yaşındaki 3 futbolcu, Van'da yapılacak milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.



16 Eylül 2019'da Muş'ta yapılan ilk seçmelerde milli takım yolunda ilk elemeleri geçen Malazgirtli 3 futbolcu, 9 Aralık 2019'da Van'da gerçekleşecek olan Türkiye Futbol Milli Takımının alt yapı seçmelerine girmeye hak kazandı. Türk Yeşilay Cemiyeti destekleri ile ilçede yaklaşık 100 çocuğu sporla buluşturan 1071 Malazgirt Spor Kulübü, bu 100 çocuk içinden U14 kategorisinde top koşturan Yavuz Çaylak, Derviş Şancı ve Yasin Demirbaş, 9 Aralık 2019 tarihinde Van'da yapılacak U14 Milli Takım seçmelerine katılmak için Van'a gittiler.



Sporcu aileleriyle bir toplantı yapan 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Türeli, bu başarıların kendileri için bir başlangıç olduğunu belirterek, "Bilindiği üzere Türk Yeşilay Cemiyeti ilçemizde bir yeşil ışık yaktı. Bu yeşil ışık sayesinde birçok çocuğunuz kötü alışkanlıklardan kurtuldu. Çok şükür bugün de 3 sporcumuz milli takım seçmelerine gidiyor. 3 sporcumuzda Muş'ta faaliyet gösteren çeşitli spor kulüplerine transfer oldular. Bizler bu çocuklarla ne kadar övünsek azdır. Sevgili aileler, sizlerden Allah razı olsun. Çocuklarınızı sporla buluşturdunuz. Şimdi de bu çocuklarımız milli takım olmak üzere birçok spor kulübünde top koşturacaklar. Bizler Yeşilay'a ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.



Sporcuların aileleri de, başta Türk Yeşilay Cemiyeti olmak üzere Malazgirt Spor Kulübü yöneticilerine çok ettiler. - MUŞ