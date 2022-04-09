Malazgirtli muhtar ana sınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti - Son Dakika
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Malazgirtli muhtar ana sınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti

09.04.2022 22:59

Ana sınıfı öğrencileri Oyuncak dağıtımı Çocuklardan detaylar Muş Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Başkanı Hasan Başaran ile röportaj Malazgirtli muhtar ana sınıfı öğrencilerine oyuncak hediye ettiMUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesindeki Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı ve 1071 Bir Umutta Sen Ol...

Ana sınıfı öğrencileri

Oyuncak dağıtımı

Çocuklardan detaylar

Muş Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Başkanı Hasan Başaran ile röportaj Malazgirtli muhtar ana sınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti

MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesindeki Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı ve 1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği (BUSODER) Başkanı Hasan Başaran, anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti.

Malazgirt Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, ismini vermek istemeyen Trabzonlu bir işadamının gönderdikleri oyuncakları ana sınıflarda eğitim gören minik öğrencilere oyuncak dağıttı.

İlçeden Muhtar ve Dernek Başkanı olan Hasan Başaran, ilçede yıllardır yürüttüğü çeşitli yardım kampanyaları ve mahalleye hayırseverlerin yardımıyla yaptırdığı cami ile tanınıyor. Muhtar Başaran, " ben yılardır işadamlarıyla irtibata geçerek ilçede yardım kampanyalarına ön ayak oluyorum. Bizler veren elden alıp alan ele getiren onu mutlu eden veren eliz. Son olarakta ismini vermek istemeyen Trabzonlu bir işadamıyla irtibata geçtim. Bize oyuncak gönderdi. Bende bu oyuncakları ana sınıflarda eğitim gören minik öğrencilere hediye ettim. Şahsım ve minik öğrencilerimiz nailleri adına değerli Trabzonlu işadamımıza teşekkür ederim."dedi.

Oyuncakları hediye alan minik öğrenciler mutluluklarını Muhtar Hasan Başaran'a teşekkür ederek dile getirdiler.

Malazgirtli muhtar ana sınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti
Malazgirtli muhtar ana sınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti
Malazgirtli muhtar ana sınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti

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Malazgirtli muhtar anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti Malazgirtli muhtar anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti Malazgirt Kaymakamı Demirer'in köy ziyaretleri sürüyor Malazgirt Kaymakamı Demirer'in köy ziyaretleri sürüyor

Hasan Başaran, Malazgirt, Muhtar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malazgirtli muhtar ana sınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti - Son Dakika


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