Malazgirtli muhtar bedensel engelli vatandaşların umudu oldu - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesi Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, kurduğu "1071 Bir Umutta Sen Ol Yardım Derneği" ile bedensel engelli vatandaşlara umut oldu.

Muhtar Başaran, Bir Umutta Sen Ol Yardım Derneği ile sosyal medya aracılığıyla başlattığı 'Tekerlekli Sandalyesiz Kimse Kalmasın' yardım kampanyası çerçevesinde ilçedeki engelli ve yatalak hastalara akülü tekerlekli sandalye dağıttı.

Başaran, İstanbul'da yaşayan Sevgi Mağazası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fazilet Şahin'in gönderdiği 2 akülü tekerlekli sandalyeyi engelli vatandaşlara teslim etti.

Amacının engellilerin yüzünde güldürmek olduğunu aktaran Başaran, "Yıllardır sürdürdüğüm kampanya ile birçok kişiyi tekerlekli sandalye dağıttım. Derneğimize gelen yardımları ihtiyaca göre dağıtmaya gayret ediyorum. Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun." dedi.

Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan ilçenin Karakaya köyünde yaşayan bedensel engelli İbrahim Çapalı ise "Bu sandalye benim hayalimdi. Başta muhtarımız olmak üzere bütün hayırseverlere çok teşekkür ederi. Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.