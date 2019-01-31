Malazgirtli Öğrenciler Ankara Gezisine Gönderildi
21 dakika önce
Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı ve belediyesinin yürüttüğü "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında 80 öğrenci ve 4 eğitimci Ankara'ya uğurlandı.
Muş
'un Malazgirt
Kaymakamlığı ve belediyesinin yürüttüğü "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında 80 öğrenci ve 4 eğitimci Ankara
'ya uğurlandı.
Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, ilçede öğrenim gören yaklaşık 320 kişiyi Ankara'yı görmeleri için yolcu ettiklerini ifade etti. Kaymakam Yalçın, "Hem kaymakamlık olarak hem de belediye olarak ilçemizde öğrenim gören 80 evladımızı başkentimizi ve başkentimizde bulunan Anıtkabiri görmeleri için gönderdik. 'Biz Anadolu'yuz projesi kapsamında düzenlenen kültür gezilerinin 4'üncüsü organize ettik. Bu proje ile ilçemizde yaklaşık 320 öğrencimizi başkentimizin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeleri için yolcu ettik. Bugün de 80 öğrencimiz ve 4 eğitimcimiz yola çıktı. İnşallah kazasız belasız güzel bir gezi olur. Bu hafta sonu tatillerini çok iyi geçirmelerini diliyorum ve bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Kültür gezisine katılan öğrenciler ise, Ankara'yı ilk defa görecekleri için çok heyecanlı olduklarını söylediler. Öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya
ve öğrenci aileleri tarafından iki otobüsle Ankara'ya dualarla uğurlandı. - MUŞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:20 Kaynak: İHA
Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı
CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'den İlginç Benzetme: Kırmızı Pazartesi Romanı Sahneye Konuyor