Son Dakika Haberleri: Malazgirtli Öğrenciler Yarıyıl Tatillerini Ankara'da Geçirecek

Malazgirtli Öğrenciler Yarıyıl Tatillerini Ankara'da Geçirecek

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesindeki üçüncü grup 80 öğrenci ve 4 eğitimci yarıyıl tatillerini geçirmek için Ankara'ya uğurlandı.

Malazgirtli Öğrenciler Yarıyıl Tatillerini Ankara'da Geçirecek, System.String[]
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesindeki üçüncü grup 80 öğrenci ve 4 eğitimci yarıyıl tatillerini geçirmek için Ankara'ya uğurlandı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın tarafından iki otobüsle Ankara'ya uğurlanan üçüncü grup 80 öğrenci ve 4 eğitimci, yarıyıl tatillerini geçirmeleri için başkent Ankara'ya gittiler. Öğrenciler, Başkent Ankara'nın tarihi, turistik ve önemli mekanlarını görme fırsatı bulacaklar.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, "Başkent Ankara'ya yarıyıl tatillerini geçirmek için giden öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Allah yollarını açık etsin. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Geziye katılan öğrenciler ise, ilk defa Ankara'yı görecekleri için çok mutlu olduklarını belirttiler. Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, il dışına çıkan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra onları Ankara'ya uğurladı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:38 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Muş, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terminale Otobüsle Gönderilen Koliden El Bombası Çıktı Muş'tan Bursa'ya Otobüsle Gönderilen Paketin İçinden El Bombası Çıktı

Sınavlarda Mağduriyet Bitiyor! Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Uygulamasına Geçilecek Son Dakika! Bodrum'da Otomobille Sel Sularına Kapılan Nişanlı Çiftin Cansız Bedenine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 11:05:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malazgirtli Öğrenciler Yarıyıl Tatillerini Ankara'da Geçirecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]