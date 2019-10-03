Son Dakika Haberleri: Malazgirtli öğrenciler yaşlıları unutmadı
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Malazgirtli öğrenciler yaşlıları unutmadı

46 dakika önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları ile Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, ilçedeki kimsesiz, yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret etti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları ile Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, ilçedeki kimsesiz, yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret etti.

Ebe Nuray Kuyucu ile Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla ziyaret ettikleri yaşlılarla sohbet etti, çiçek ve çikolata verdi.

Selçuklu Mahallesi Muhtarı Fehim Gün, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mahalledeki yaşlı ve kimsesiz aileleri ziyaret eden Kuyucu ile öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Gün, "Aslında yaşlılarımız kimsesiz değil, arkalarında devlet baba var. Allah devletimize zeval vermesin. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Malazgirtli öğrenciler yaşlıları unutmadı

Meslek Lisesi, Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:33 Kaynak: AA
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