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Malazgirtli sporcular milli takım yolunda

6 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 16 Eylül'de yapılan futbol milli takım seçmelerinde başarılı olan 1071 Malazgirt Spor Kulübü'nün 3 sporcusu, bölge seçmeleri için Van'a gitti.

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Muş'un Malazgirt ilçesinde, 16 Eylül'de yapılan futbol milli takım seçmelerinde başarılı olan 1071 Malazgirt Spor Kulübü'nün 3 sporcusu, bölge seçmeleri için Van'a gitti.

Türk Yeşilay Cemiyeti'nin destekleriyle kentteki 100 çocuğu sporla buluşturan 1071 Malazgirt Spor Kulübü bünyesinde top koşturan Yavuz Çaylak, Derviş Şancı ve Yasin Demirbaş, 9-12 Aralık'ta Van'da düzenlenecek U14 Milli Takım seçmelerinde yer almaya hak kazandı.

Sporcuların aileleriyle bir araya gelen 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Türeli, bu başarıların kendileri için başlangıç olduğunu söyledi.

Türk Yeşilay Cemiyeti sayesinde ilçedeki birçok çocuğun kötü alışkanlıklardan kurtulduğunu belirten Türeli, "Çok şükür bugün de 3 sporcumuz milli takım seçmelerine gidiyor. 3 sporcumuz da Muş'ta faaliyet gösteren çeşitli spor kulüplerine transfer oldu. Bu çocuklarla ne kadar övünsek azdır." dedi.

Aileler de destek sağlayan Türk Yeşilay Cemiyeti ile kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

Malazgirt, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:28 Kaynak: AA
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