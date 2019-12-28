Malazgirtli ünlü ressam hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malazgirtli ünlü ressam hayatını kaybetti - Son Dakika

Malazgirtli ünlü ressam hayatını kaybetti

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinin yıllardır tarihi resmeden Malazgirtli ünlü ressam Saruhan Yaman tedavi gördüğü Van'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Malazgirtli ünlü ressam hayatını kaybetti, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinin yıllardır tarihi resmeden Malazgirtli ünlü ressam Saruhan Yaman tedavi gördüğü Van'da yaşamını yitirdiği bildirildi.


İki gün önce evinde aniden rahatsızlanan ve bilincini kaybeden ressam Saruhan Yaman hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bilinci yerine gelmeyen Ressam Yaman yoğun bakım ünitesine alındı. Dün gece saat 20.00 sularında Yaman ailesinden yapılan açıklamada ünlü ressamın hayata tutunamadığı ve yaşamını yitirdiği bildirildi.


Ünlü Ressam Saruhan Yaman 1969 yılında Doğubayazıt'a doğdu. Eğitim hayatına Malazgirt ilçesinde başladı ve Van'da devam etti. Evli ve üç çocuk babası olan Yaman resim çalışmalarını Van'da bir kamu kurumunda devam etti. Tarihi Malazgirt ilçesinin şanlı tarihini fırçasıyla resmeden Yaman, yaptığı tarihi resimlerini başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin yıldönümlerinde ilçeye ziyarete gelen birçok devlet adamına resim hediye etti. Malazgirt tarihini yüzlerce tabloda resmeden, Ressam Saruhan Yaman'ın yaşamını yitirmesi üzerine Malazgirt tarihi fırçasız kaldı. Ünlü Ressam çok sevdiği Malazgirt ilçesinde bugün itibari ile toprağa verilecek. - MUŞ

Malazgirt, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:34 Kaynak: İHA
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