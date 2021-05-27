Malcolm & Marie Filmi - Son Dakika

Malcolm & Marie, bir film galasından dönen film yapımcısı Malcolm ve kız arkadaşı Marie’yi takip ediyor. Galadan eve döndükten sonra Malcolm ve Marie arasında beklenmedik bir tartışma yaşanır. Geçmiş ilişkileri hakkında yaptıkları bu tartışma farklı boyutlara ulaşınca çift aşklarının gücünü sınamaya başlar.
Yönetmen: Sam Levinson
Senaryo: Sam Levinson
Oyuncular: John David Washington, Zendaya
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Malcolm & Marie
Yapımcı Firma: Little Lamb
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 106 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 05.02.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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