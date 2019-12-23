Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko'da - Son Dakika Spor

Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko'da

6 saat önce

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko'da, System.String[]

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.


Vladimir Stimac'la yollarını ayıran Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.


Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:


"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.


8 Kasım 1988 Columbia Missouri'de dünyaya gelen Birleşik Amerikalı Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.


Bu anlaşmanın kulübümüze ve Malcolm Thomas'a hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla sonsuz başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

Fenerbahçe Doğuş, Fenerbahçe, Beko, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:54 Kaynak: İHA
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