Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, Çin ligi ekiplerinden Shanxi Zhongyu'da forma giyen 31 yaşındaki ABD'li pivot Malcolm Thomas'ı renklerine kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. 8 Kasım 1988 Columbia Missouri'de dünyaya gelen Birleşik Amerikalı Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Malcolm Thomas'a hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Malcolm Thomas, bu sezona Çin ligi ekiplerinden Shanxi Zhongyu takımında başladı ve 3 maç sonunda 15.7 sayı, 13.0 ribaund, 3.3 asist ortalamalarını yakaladı.