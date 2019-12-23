Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko'da - Son Dakika
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Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko'da

7 saat önce

Fenerbahçe Beko, Çin ligi ekiplerinden Shanxi Zhongyu'da forma giyen 31 yaşındaki ABD'li pivot Malcolm Thomas'ı renklerine kattı.

Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko'da, System.String[]

Fenerbahçe Beko, Çin ligi ekiplerinden Shanxi Zhongyu'da forma giyen 31 yaşındaki ABD'li pivot Malcolm Thomas'ı renklerine kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. 8 Kasım 1988 Columbia Missouri'de dünyaya gelen Birleşik Amerikalı Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Malcolm Thomas'a hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Malcolm Thomas, bu sezona Çin ligi ekiplerinden Shanxi Zhongyu takımında başladı ve 3 maç sonunda 15.7 sayı, 13.0 ribaund, 3.3  asist ortalamalarını yakaladı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Fenerbahçe, Shanxi, Beko, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:33 Kaynak: DHA
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