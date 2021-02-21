Malcolm X'in avukatları, cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia etti - Son Dakika

Malcolm X'in avukatları, cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia etti

21.02.2021 20:33
Malcolm X'in avukatları, cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia etti, System.String[]

NEW ABD'de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in avukatları, 56 yıl önce gerçekleşen suikastın azmettiricilerine yönelik yeni deliler olduğunu öne sürdü.

NEW ABD'de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in avukatları, 56 yıl önce gerçekleşen suikastın azmettiricilerine yönelik yeni deliler olduğunu öne sürdü.

Malcolm X'in avukatları yaptıkları açıklamada, 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı bir konuşma esnasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etti.

Açıklamada, 1960'larda sivil polis olarak muhbirlik yapan siyahi Ray Wood'un ailesi ve avukatlarının, Wood'un ölüm döşeğindeyken, "NYPD ve FBI'nın Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduğunu" itiraf eden bir mektup yazdığı belirtildi.

Basın açıklamasında konuşan Avukat Ray Hamlin, "Yapmaya çalıştığımız şey, onarıcı adalet hakkında konuşmak, Malcolm X'in mirası adına avukatlar olarak, adaletin peşine düşmek." ifadesini kullandı.

Malcolm'ın güvenlik ekibinin suikast tarihinden günler önce tutuklanmasını sağlama görevinin Ray Wood'a verildiği bilgisinin mektupta yer aldığı, Wood'un bu mektubu ölümünden sonra açıklaması için kuzeni Reggie'nin eline tutuşturduğu kaydedildi.

NYPD dün konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Birkaç ay önce, Manhattan Bölge Savcısı, iki mahkumiyetle sonuçlanan Malcolm X cinayetiyle ilgili soruşturma başlattı. NYPD, bu davayla ilgili tüm mevcut kayıtları Bölge Savcısına sağladı. Departmanımız bu incelemeyle ilgili her şekilde yardımcı olmaya kararlıdır."

Malcolm X'i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi, ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Malcolm X, Müslüman, Suikast, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malcolm X'in avukatları, cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, kongrede aday olmayacağını açıkladı Serenay Sarıkaya'dan tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a yanıt Nihat Kahveci, Taylan Antalyalı'nın neden oynatılmadığını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Göztepe'ye mağlup oldu ve zirve yolunda ağır yara aldı Emel Tokkal'ın "Kardeşim" dediği şahıs; kendisini, kocasını ve oğlunu vahşice katletti Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe taraftarından Erol Bulut'a büyük tepki: İstifa etmesin, kovulsun Fenerbahçe taraftarından Erol Bulut'a büyük tepki: İstifa etmesin, kovulsun         
21:19
Lille, Lorient'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu Lille, Lorient'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu         
20:59
AK Partili Öznur Çalık'tan HDP'li Pervin Buldan'a sert sözler: Yüreğin yetiyorsa konuş AK Partili Öznur Çalık'tan HDP'li Pervin Buldan'a sert sözler: Yüreğin yetiyorsa konuş         
20:17
Aşk sarhoşu Hadise, Kaan Yıldırım'ın isminin baş harfini koluna kazıttı Aşk sarhoşu Hadise, Kaan Yıldırım'ın isminin baş harfini koluna kazıttı         
20:00
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı         
19:31
Ülker Stadı'nın bozuk zeminine taraftar, sosyal medyada isyan etti Ülker Stadı'nın bozuk zeminine taraftar, sosyal medyada isyan etti         
19:10
Nijerya'da askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü Nijerya'da askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü         
17:31
Son Dakika: Tokkal ailesini vahşice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı Son Dakika: Tokkal ailesini vahşice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı         
16:10
Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı         
15:06
Yunanistan, istikşafi görüşmelere rağmen Ege'de gerginliği tırmandıran faaliyetlerine devam ediyor Yunanistan, istikşafi görüşmelere rağmen Ege'de gerginliği tırmandıran faaliyetlerine devam ediyor         
14:41
Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi         
13:50
Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi         
12:40
Hükümetten tarımsal kalkınma hamlesi: 16 ilde faaliyete geçecek OSB'ler 50 bin kişiye istihdam sağlayacak Hükümetten tarımsal kalkınma hamlesi: 16 ilde faaliyete geçecek OSB'ler 50 bin kişiye istihdam sağlayacak         
11:29
Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var         
11:11
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu         
00:15
Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor         
19:53
Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti         
17:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2021 21:26:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malcolm X'in avukatları, cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei