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Malcom, Mart Ayında Zenit'in En İyi Oyuncusu Seçildi
14 dakika önce
Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom, uzun süre sahalardan uzak kalmasına sebep olan sakatlığını atlattıktan sonra mart ayında Zenit'le sahalara döndü ve gösterdiği başarılı performansların ardından Zenit G-Drive Ayın Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Karantina sürecinde evinde olan Malcom'a, ödülü oturduğu dairenin camına uçan bir drone aracılığıyla takdim edildi.
Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom, uzun süre sahalardan uzak kalmasına sebep olan sakatlığını atlattıktan sonra mart ayında Zenit'le sahalara döndü ve gösterdiği başarılı performansların ardından Zenit G-Drive Ayın Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Karantina sürecinde evinde olan Malcom'a, ödülü oturduğu dairenin camına uçan bir drone aracılığıyla takdim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:32
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