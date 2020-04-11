Malcom, Mart Ayında Zenit'in En İyi Oyuncusu Seçildi

Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom, uzun süre sahalardan uzak kalmasına sebep olan sakatlığını atlattıktan sonra mart ayında Zenit'le sahalara döndü ve gösterdiği başarılı performansların ardından Zenit G-Drive Ayın Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Karantina sürecinde evinde olan Malcom'a, ödülü oturduğu dairenin camına uçan bir drone aracılığıyla takdim edildi.