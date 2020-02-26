Maldivler, BM'deki Arakan davasına müdahil oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maldivler, BM'deki Arakan davasına müdahil oluyor - Son Dakika

Maldivler, BM'deki Arakan davasına müdahil oluyor

7 saat önce

Güney Asya ülkesi Maldivler, Uluslararası Adalet Divanına (UAD) Myanmar aleyhine Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik suçlamasıyla açılan davaya müdahil olacak.

Maldivler, BM'deki Arakan davasına müdahil oluyor, System.String[]

Güney Asya ülkesi Maldivler, Uluslararası Adalet Divanına (UAD) Myanmar aleyhine Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik suçlamasıyla açılan davaya müdahil olacak.

Maldivler'de yayın yapan "Avas.mv" internet sitesinde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Abdulla Şahid, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BMİHK) toplantısında yaptığı konuşmada, Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararıyla UAD'da Arakanlı Müslümanlar adına Myanmar aleyhine açtığı davaya müdahil olmak üzere başvuracaklarını açıkladı.

Arakanlı Müslümanları Amal Alamuddin Clooney savunacak

Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mahkemede Maldivler'i İngiliz avukat Amal Alamuddin Clooney'in temsil edeceği belirtildi.

Açıklamada Clooney'in, "Myanmar'ın soykırım konusunda hesap verme vakti geldi. Hayatta kalan Arakanlı Müslümanlar için adaletin yerine getirilmesine yönelik bu önemli çabaya katkı sağlamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerine yer verildi.

Kamuoyunda ABD'li aktör George Clooney'in eşi olarak tanınan insan hakları avukatı Amal Alamuddin Clooney, daha önce eski Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Naşit'i UAD'de savunmuştu. Mahkeme, Naşit hakkındaki verilen 13 yıllık hapis cezasının yasa dışı olduğuna hükmetmişti.

Gambiya, soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu

Gambiya, İİT adına, 11 Kasım 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu. UAD ocak ayında aldığı kararda Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara yönelik eylemlerinin 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetmiş, ülke aleyhine açılan davayı kabul etmişti.

UAD Myanmar hükümetine Arakanlı Müslümanları soykırımdan korumak üzere gerekli tedbirleri almasını ve dava sonuçlanana dek bu konuda mahkemeye düzenli rapor sunmasını istemişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 25 Ağustos 2017'de Bangladeş sınırındaki karakollara düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu bölgede geniş kapsamlı operasyonlar ve sivil halka yönelik kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Bölgedeki baskı ve zulümden kaçan 900 bine yakın Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığınmıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, Myanmar, Arakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı
Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı Atakan Kayalar hakkında çirkin ifadeler kullanan Erkan Naldemirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:22:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maldivler, BM'deki Arakan davasına müdahil oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]