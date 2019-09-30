Son Dakika Haberleri: Maldivler'de limana demirli tekneler yandı
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Maldivler'de limana demirli tekneler yandı

1 saat önce

Maldivler'in başkenti Male'de limana demirli bir teknede başlayan yangın hemen yanındaki teknelere de sirayet edince, yangın büyüdü.

Maldivler'de limana demirli tekneler yandı, System.String[]

Maldivler'in başkenti Male'de limana demirli bir teknede başlayan yangın hemen yanındaki teknelere de sirayet edince, yangın büyüdü.

Yerel medya, yangının bir hız teknesinde başladığını ve yangına teknede çalışma yapan kişilerin içtiği sigaranın neden olduğunu; yangının kısa sürede büyüdüğünü ve yandaki teknelere de sıçradığını duyurdu.

7 kişinin yaralandığı yangın, denizden ve karadan yapılan 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Teknelerde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünya

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:39 Kaynak: DHA
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