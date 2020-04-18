Maldivler'de sürat tekneleri böyle kundaklandı - Son Dakika

Tatil cenneti Maldivler'de hareketli saatler yaşandı. Mahibadhoo? bölgesindeki limana demirlenmiş sürat tekneleri, deniz ambulansı ve 2 sandal gece saatlerinde kundaklandı. Kundaklama terör saldırısı olduğu tahmin edilirken, Washington merkezli Search International Terrorist Entities Intelligence Group'un yardımcı ortağı Rita Katz, saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini iddia etti. Alev topuna dönen sürat teknelerinin o anları ise amatör kameralara yansıdı.

Tatil cenneti Maldivler'de hareketli saatler yaşandı. Limanda demirlenmiş sürat tekneleri, deniz ambulansı ve 2 sandal gece saatlerinde kundaklandı. Limanda demirlenmiş sürat tekneleri, deniz ambulansı ve 2 sandal gece saatlerinde ateşe verildi. Alevlerin ve yoğun dumanın kapladığı limandaki o anlar amatör kameralar tarafından kaydedildi.

SÜRAT TEKNELERİ ATEŞE VERİLDİ

Maldivler'in Mahibadhoo adasında limana demirli halde bekleyen sürat tekneleri, bir deniz ambulansı ve 2 sandal 15 Nisan'da ateşe verildi. Maldivli yetkililer, olayı 'ırkçı grupların kundakçılık' vakası olarak duyurdu. Olaya ilişkin can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği ifade edildi. Olayın ardından sürat tekneleri kullanılamaz hale geldi. Yangın, aynı gün sabaha karşı söndürüldü.

'DEAŞ ÜSTLENDİ' İDDİASI

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington merkezli özel bir istihbarat şirketi olan Search International Terrorist Entities Intelligence Group'un kurucu ortağı ve terörizm analisti olan Rita Katz, söz konusu kundaklamanın bir terör saldırısı olduğunu belirtti ve saldırının DEAŞ tarafından düzenlendiğini duyurdu. Maldivli yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlattı.