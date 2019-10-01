Maldivler'de tekne yangını: 9 yaralı
52 dakika önce
Maldivler'in başkenti Male'de limanda demirli bir sürat teknesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
Maldivler'in başkenti Male'de limanda demirli bir sürat teknesinde yangın çıktı. Yangında en az 9 kişi yaralandı.
Maldivler'in başkenti Male'de limana demirli bir sürat teknesinde yangın çıktı. Yangın hızla büyüyerek diğer gemilere de sıçradı. Yangın sonucu yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yangının sebebi ise henüz bilinmiyor. Büyük maddi hasarın oluştuğu teknelerdeki yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
(İHA)
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