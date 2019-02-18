Maldivler'in Eski Devlet Başkanı Tutuklu Yargılanacak
1 saat önce
Maldivler'de mahkeme kara para aklamakla suçlanan eski Devlet Başkanı Yemin Abdül Kayyum'un tutuklu yargılanmasına karar verdi.
Maldivler'de mahkeme kara para aklamakla suçlanan eski Devlet Başkanı Yemin Abdül Kayyum'un tutuklu yargılanmasına karar verdi.
Male Ceza Mahkemesi, savcıların, Kayyum'un serbest kalması halinde tanıkları etki altına alabileceği gerekçesiyle yaptığı tutuklu yargılama talebini, kabul etti.
Mahkeme, eski Devlet Başkanı'nın tutuklanarak ceza evine konulması talimatını verdi.
Savcılar, Kayyum'u aralık ayında banka hesapları üzerinden yasa dışı mali işlem yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde sorgulamıştı. Singapur
merkezli bir turizm şirketinin otel projesinden Kayyum'un şahsi hesabına 1 milyon dolar aktarıldığını öne sürülmüştü.
Kayyum, 23 Eylül
'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimini rakibi İbrahim Muhammed Salih
'e karşı kaybetmişti. Salih, seçim kampanyası sırasında Kayyum ve bakanlarının adlarının geçtiği yolsuzluk iddialarını soruşturma sözü vermişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:31 Kaynak: AA
Son Dakika! Geçtiğimiz Ay Göreve Getirilen CHP Gaziantep İl Yönetimi İstifa Etti
Hackerların Yeni Gözdesi İnternet Bağlantılı Buzdolapları Oldu
Rusya, S-400 Füzelerinin Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye Teslim Edileceğini Açıkladı
Benzine 27 Kuruş Zam Geldi