Malezya, 15. genel seçimler için 19 Kasım'da sandık başına gidiyor

KUALA Malezya Seçim Komisyonu (AK), Malezyalıların genel seçimlerde oy kullanmak için 19 Kasım'da sandık başına gideceğini duyurdu.

Seçim Komisyonu Başkanı Abdul Ghani Salleh, yaptığı açıklamada, adaylıkta son günün 5 Kasım olarak belirlendiğini, asker, polis ve seçim görevlileri için erken oy verme işleminin 15 Kasım'da, genel seçimlerin 19 Kasım'da yapılacağını ve resmi seçim kampanyası için siyasi partilere iki hafta süre tanınacağını kaydetti.

Abdul Ghani Salleh, Pahang, Perak ve Perlis'te eyalet düzeyindeki seçimlerin de aynı şekilde 19 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Malezya'daki siyasi parti ve koalisyonlar, parlamentodaki 222 sandalye için 19 Kasım'da yarışacak.

Seçim Komisyonu Başkanı, seçimlerde bazı bölgelerin olumsuz hava koşullarından ve selden etkilenmesi ihtimali nedeniyle ülke genelinde 360 binden fazla personelin görevlendirileceğini söyledi.

Seçimlerde 222 sandalyenin her biri için bölge bazında seçim yönetimleri kurulurken söz konusu bölgelerdeki uygulama ve izleme işlemlerinde 625 ekip görev alacak.

Sabah eyaletindeki ara seçimler ve 15. genel seçimlerin maliyetinin 1 milyar ringgittiyi (yaklaşık 211,5 milyon dolar) aşacağı tahmin ediliyor.

Toplam 21 milyon 173 bin 638 kayıtlı seçmen, 15. genel seçimlerde oy kullanmaya hak kazanacak.

Erken seçim kararına götüren süreç

Başbakan İsmail Sabri Yakup, seçimler öncesinde ekonomiyi canlandırmaya ve enflasyonu kontrol altına almaya odaklanmak istediğini söylerken Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) Genel Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, son birkaç aydır erken genel seçimler için gündem oluşturmaya çalıştı.

UMNO'nun hükümetteki müttefikleri ve muhalefet partileri, seçimlerin geçen yıl 50'den fazla insanın ölümüne ve binlerce kişinin yerinden olmasına yol açan muson mevsiminde yapılmaması çağrısında bulundu ve erken seçim çabalarını UMNO için siyasi bir intihar olarak nitelendirdi.

Muhalefet kanadı, erken seçim konusunda en büyük gayreti gösteren ve yolsuzluktan yargılanan UMNO lideri Ahmed Zahid'i, söz konusu yargı sürecinden kurtulmak için erken seçimleri kullanmakla suçladı.

Ancak UMNO'nun üst yönetimi, partinin Malay seçmenlerin desteğinden ve kargaşa içindeki muhalefetten yararlanabilmesi için seçimlerin bu yıl içinde yapılması yönünde karar bildirdi.

Partisinin üst yönetimi ve gençlik kollarının baskıları üzerine Başbakan İsmail Sabri Yakup, muhalefetten gelen tepkilere rağmen Kral ile görüşmesinin ardından meclisi erken seçimlerin önünü açmak için feshettiğini açıkladı.