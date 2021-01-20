Malezya, AB'nin palm yağı yasağını Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti - Son Dakika

KUALA Malezya hükümeti, palm yağı temelli biyolojik yakıt kullanımını yasaklama kararı alan Avrupa Birliği'ni (AB) Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) şikayet etti.

Malezya yönetiminin WTO'ya gönderdiği mektupta, başta Fransa ve Litvanya hükümetleri olmak üzere AB'nin palm yağı kullanımına yönelik yasaklayıcı tedbirlerinin uluslararası ticaret anlaşmalarına aykırı olduğu belirtildi.

Mektupta, palm yağının çok sayıda günlük ürünlerin dönüşümünde kullanıldığı, tamamen yasaklanmasının endüstrilere ciddi zarar vereceği vurgulandı.

Bu konunun en yakın zamanda iki taraflı müzakere edilmesini de talep eden Malezya yönetimi, mektupta "ortak bir zeminde buluşulması için AB, Fransa ve Litvanyalı yetkililerinden acilen cevap beklediğini" bildirdi.

Malezya, palm yağı yasakları nedeniyle en son Aralık 2019'da WTO'ya şikayette bulunmuştu.

AB'nin palm yağını sınırlandırma ve yasaklama planı?

Avrupa Parlamentosu, 2018'in başında, ormanlık alanları yok ettiği gerekçesiyle biyolojik yakıtlarda palm yağı kullanımının sınırlanması ve 2030'dan itibaren palm yağının tamamen yasaklanması kararı almıştı.?

Bunun üzerine Fransa, Aralık 2018'de palm yağı yasağını mecliste oylamaya karar vermişti.?? Dünyanın ikinci en büyük palm yağı ihracatçısı Malezya, AB ülkelerinin yasaklama kararını protesto ediyor.

Avrupa ülkelerinin yasak kararının ardından elindeki stoklarını tüketmeye çalışan Malezya, son yıllarda Çin, Türkiye ve Pakistan'a yönelik palm yağı satışlarını artırmayı planlıyor.