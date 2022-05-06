Malezya, AB pazarındaki palm yağı payını artırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Malezya, AB pazarındaki palm yağı payını artırmayı hedefliyor

06.05.2022 14:15
Malezya, AB pazarındaki palm yağı payını artırmayı hedefliyor

KUALA Dünyanın en büyük ikinci palm yağı üreticisi Malezya, küresel yemeklik yağ tedarikindeki sıkıntıyı fırsata çevirerek Avrupa Birliği (AB) sınırlarında palm yağı ihracatını artırmayı hedefliyor.

KUALA Dünyanın en büyük ikinci palm yağı üreticisi Malezya, küresel yemeklik yağ tedarikindeki sıkıntıyı fırsata çevirerek Avrupa Birliği (AB) sınırlarında palm yağı ihracatını artırmayı hedefliyor.

Birçok gıda, kozmetik ve eşyanın üretiminde kullanılan önemli ve yaygın bir bileşen olan palm yağının, süpermarketlerdeki tüm paketlenmiş ürünlerin yaklaşık yüzde 50'sinde kullanıldığı tahmin ediliyor.

Ancak dünyanın en büyük palm yağı üreticisi Endonezya ve Malezya'nın önde gelen palm yağı üreticileri, yağmur ormanlarını yok ettikleri ve yasa dışı göçmenleri gayri insani şartlarda çalışmaya zorladıkları gerekçesiyle bazı AB firmaları tarafından boykot edilmişti.

Avrupa'daki bazı şirketler son yıllarda "palm yağı içermeyen ürünler" piyasaya sürmeye başladı ve dünyanın üçüncü en büyük palm yağı alıcısı konumunda bulunan AB, 2030 yılına kadar palm yağı bazlı biyoyakıtların kullanımını aşamalı olarak sonlandırma kararı aldı.

2018'den itibaren palm yağı içeren gıda ürünlerinin satış listesinden çıkaran bazı İngiliz perakendeciler, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın tetiklediği küresel yemeklik yağ tedarikindeki sıkıntıyı ve Endonezya'nın uygulamaya koyduğu palm yağı yasağı nedeniyle son aylarda tartışmalı emtianın kullanımına geri dönmek zorunda kaldı.

Malezya Plantasyon Endüstrileri ve Emtia Bakanı Zuraida Kamaruddin, yaptığı açıklamada, hükümetin "iyi bir krizi boşa harcamak istemeyeceğini" söyledi.

Bakan Zuraida, "Palm yağının güvenilirliğini baltalamak için olumsuz propagandaya karşı koyma çabalarımızı artırmanın ve 'altın yağının' sağlığa sayısız yararını ortaya koymanın zamanı geldi." dedi.

Dünyadaki palm yağının yüzde 59'unu üreten Endonezya, 28 Nisan itibarıyla ham palm yağı ve diğer rafine ürünleri de içeren geniş kapsamlı bir ihracat yasağı getirmişti.

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Avrupa Birliği, Endonezya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya, AB pazarındaki palm yağı payını artırmayı hedefliyor - Son Dakika


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