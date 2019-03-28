Son Dakika Haberleri: Malezya ABD'nin Golan Tepeleri Kararını Kınadı

Malezya ABD'nin Golan Tepeleri Kararını Kınadı

1 saat önce

Malezya, ABD'nin Golan Tepeleri'nin İsrail'in toprağı olarak tanıma kararını kınadı.

Malezya ABD'nin Golan Tepeleri Kararını Kınadı, System.String[]
Malezya, ABD'nin Golan Tepeleri'nin İsrail'in toprağı olarak tanıma kararını kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıma kararına tepkiler artıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ardından Malezya da ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıma kararını kınadı. Malezya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu karar kabul edilemez" dendi. Açıklamada ABD'nin, Rusya'yı Kırım'ı ilhak ettiği için kınadığı hatırlatarak, verilen kararın da bunun bir kopyası olduğuna dikkat çekildi.

Kararın sadece İsrail'in kötü emellerine faydası olduğu ifade edilen açıklamada, ABD'nin uluslararası hukuka saygısının olmadığını gösterdiği ifade edildi. Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin 1981'de verdiği, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini sonlandırması kararına saygı duyulması talep edildi. - KUALA LUMPUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:10 Kaynak: İHA

İsrail, Malezya, Golan Tepeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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