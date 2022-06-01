Malezya, artan gıda fiyatları nedeniyle tavuk ihracatını askıya aldı - Son Dakika
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Malezya, artan gıda fiyatları nedeniyle tavuk ihracatını askıya aldı

01.06.2022 16:10
Malezya, artan gıda fiyatları nedeniyle tavuk ihracatını askıya aldı

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Malezya, yerel gıda arzını korumak ve iç piyasadaki fiyatları dengelemek için tavuk ihracatını askıya aldı.

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Malezya, yerel gıda arzını korumak ve iç piyasadaki fiyatları dengelemek için tavuk ihracatını askıya aldı.

Ayda ortalama 3,6 milyon tavuk ihraç eden Malezya, söz konusu ürünlerin büyük bir kısmını güney komşusu Singapur'a gönderiyordu.

İhracat yasağının olumsuz etkileri, kümes hayvanlarının üçte birini Malezya'dan ithal eden ve tavuklu pilavın ulusal yemek olduğu Singapur'da şimdiden hissedilmeye başlandı. Singapur'da bazı bölgelerdeki süpermarketlerde, tavuk stoklarının bugünden tükendiği belirtildi.

İthalat izinlerini de kaldırma kararı alındı

Malezya, ihracat yasağının yanı sıra halktan gelen tepkiler üzerine yerli üreticilerin gıda arzını artırmak ve fiyatları düşürmek amacıyla tavuk ve diğer gıdaların ithalat izinlerini de kaldırma kararı aldı.

Ülkede enflasyon nedeniyle kısmen değer kaybeden Malezya para biriminin neden olduğu artan tavuk yemi maliyeti, çiftçileri zor durumda bırakırken, hükümet, çiftçiye destek olmak ve çiftçiyi enflasyona karşı korumak için tavuk fiyatlarını sabitledi ve çeşitli sübvansiyonlar sağladı.

Sadece Singapurlularda tedirginliğe neden olmakla kalmayan ihracat yasağı, Singapur'a tedarik sağlayan ve ayakta kalmaya çalışan Malezya'daki küçük kümes hayvanı çiftçilerini de rahatsız etti.

Hükümet, ihracat yasağının ne kadar süreceğine dair bilgi paylaşmazken, yetkililer, arz ve fiyatların bir ay içinde normale döneceğini öngörüyor.

Tavuk yemi olarak da kullanılan mısır ve tahılın ihracatında önde gelen ülkelerden Ukrayna'nın mevcut durumu, tavuk fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Yine son dönemde küresel gıda fiyatlarının artması nedeniyle Hindistan, şeker ve buğday ihracatını kısıtlarken, dünyanın en büyük palm yağı ihracatçısı konumundaki Endonezya, bu yağın ihracatını yasakladı ve ardından kaldırma kararı aldı.

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Malezya'nın tavuk ihracat yasağı Singapur'da tedirginliğe neden oldu Malezya'nın tavuk ihracat yasağı Singapur'da tedirginliğe neden oldu
Kaynak: AA

Güneydoğu, Malezya, İhracat, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya, artan gıda fiyatları nedeniyle tavuk ihracatını askıya aldı - Son Dakika


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