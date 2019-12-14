Malezya Başbakanı: "ABD'nin İran'a yaptırımları uluslararası hukuka aykırı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı: 'ABD'nin İran'a yaptırımları uluslararası hukuka aykırı' - Son Dakika

Malezya Başbakanı: "ABD'nin İran'a yaptırımları uluslararası hukuka aykırı"

6 saat önce

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin "Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ve uluslararası hukuku ihlal etmektedir.

Malezya Başbakanı:

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin "Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ve uluslararası hukuku ihlal etmektedir." dedi.

Katar ziyareti kapsamında ülkenin başkenti Doha'da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ev sahipliğinde yapılan 19. Doha Forumu'na katılan Mahathir, uluslararası gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Mahathir, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına değinerek, bu yaptırımlar yüzünden Malezya'nın çok büyük bir pazar kaybettiğini vurguladı.

ABD'nin İran'a tek taraflı uyguladığı yaptırımları Malezya'nın desteklemediğinin altını çizen Mahathir, "Bu tür yaptırımlar, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ve uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir. Yaptırımlar, sadece şartlar uyarınca Birleşmiş Milletler tarafından uygulanabilir." diye konuştu.

Mahathir, Malezya'nın bütün ülkelerle dostane ilişkiler kurmak istediğini kaydetti.

Forumun ardından Katar Emiri Şeyh Temim, Malezya Başbakanına onur ödülü takdim etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Malezya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:26 Kaynak: AA
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