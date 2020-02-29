Malezya Başbakanı belli oldu - Son Dakika
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Malezya Başbakanı belli oldu

6 saat önce

Malezya'da Mahathir Mohamad'in istifasının ardından eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yassin'i başbakan olarak görevlendirildi.

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Malezya'da Mahathir Mohamad'in istifasının ardından eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yassin'i başbakan olarak görevlendirildi.


Malezya'da 94 yaşındaki Mahathir Mohamad'in başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından yeni başbakan belli oldu. Malezya Kralı, eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yassin'i başbakan olarak atadı.


Malezya Kralı'nın, Yassin'in parlamentodaki milletvekillerin büyük bir kısmından destek alacağını öngördüğü ifade edildi.


Mahathir Muhammed'in istifasının ardından 24 Şubat'ta Malezya Kralı tarafından geçici başbakan olarak görevlendirilmişti. - KUALA LUMPUR

Süleyman Soylu, Malezya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:01 Kaynak: İHA
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