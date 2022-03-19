Malezya Başbakanı Ismail'den Vietnam'a ilk resmi ziyaret - Son Dakika
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Malezya Başbakanı Ismail'den Vietnam'a ilk resmi ziyaret

19.03.2022 18:41
Malezya Başbakanı Ismail'den Vietnam'a ilk resmi ziyaret

KUALA Malezya Başbakanı Ismail Sabri Yaakob'un 20-22 Mart tarihleri arasında Vietnam'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceği bildirildi.

KUALA Malezya Başbakanı Ismail Sabri Yaakob'un 20- 22 Mart tarihleri arasında Vietnam'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceği bildirildi.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Ismail'in, Vietnamlı mevkidaşı Başbakan Pham Minh Chinh'in daveti üzerine yarın ülkeye ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, Malezya-Vietnam Stratejik Ortaklığı'nın 2021-2025 Eylem Planı'na dair ilerlemeleri gözden geçirmek için toplantı yapacağı ve karşılıklı bölgesel ve uluslararası sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunacakları belirtildi.

Başbakan Ismail'in, Vietnam Devlet Başkanı ve Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri ile toplantılar gerçekleştirmesi planlanıyor.

Öte yandan, Malezya Ulusal Haber Ajansı (BERNAMA) ve Vietnam Haber Ajansı arasında Profesyonel İşbirliği Anlaşması imzalanacağı bilgisi paylaşıldı.

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Başbakan, 22 Mart, Vietnam, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı Ismail'den Vietnam'a ilk resmi ziyaret - Son Dakika


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